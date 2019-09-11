Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком

Итоги голосования по выборам депутатов Думы Уссурийского городского округа опубликовала Избирательная комиссия Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 10 сентября территориальная избирательная комиссия Уссурийского городского округа подвела итоги голосования по выборам депутатов думы города. Были избраны 7 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия», 7 самовыдвиженцев, 8 представителей КПРФ, 3 депутата от ЛДПР и 1 – от партии пенсионеров.

Сама избирательная кампания в Уссурийске получилась относительно спокойной. Избиркомы занимались текущей работой и не были завалены жалобами кандидатов и их сторонников. Без серьезных эксцессов обошлось и в сам день голосования. Но вот подведение итогов сопровождалось серией скандалов, инициированных представителями КПРФ. В результате, после вмешательства краевой избирательной комиссии и представителей администрации города и края, все конфликты были погашены. Так, в понедельник, 9 сентября была завершена процедура подсчета результатов голосования по округу №3, а во вторник – отменены результаты голосования на одном из УИК по округу №15. В обоих случаях в итоге, победа была отдана кандидатам от КПРФ.

Фактически же, уссурийские единороссы одержали победу, так как во фракцию войдут сразу 14 человек. Ну а с учетом лояльных депутатов, единороссы набирают 2/3 голосов (18 человек), и смогут квалифицированным большинством утверждать самые важные решения: от изменений в Устав городского округа до его бюджета.

В конце концов, именно этот состав депутатов Думы будет избирать мэра Уссурийска. Глядя на результаты голосования, можно не сомневаться, что им станет тот человек, который будет согласован с краевыми властями.

Михаил Светлов