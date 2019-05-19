Дункан Лоуренс из Нидерландов стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает DEITA.RU.

Вырваться вперед нидерландскому исполнителю позволили результаты прежде всего зрительского голосования. Профессиональные жюри стран-участниц «Евровидения-2019» оценили Дункана Лоуренса хуже, отдав предпочтение другим.

Не обошлось на этом «Евровидении» без политических скандалов. Представители Исландии подняли флаг Палестины. На несколько секунд полотнище даже попало в мировой телеэфир, но затем режиссеры трансляции быстро сменили план. Учитывая, что место проведения «Евровидения-2019» - Израиль, флаг Палестины на шоу стал одной из самых больших провокаций за время существования конкурса.

На втором месте оказался итальянец Махмуд с сильным результатом 465 баллов. Представитель России Сергей Лазарев занял третье место, набрав 369 баллов.

Дмитрий Санников