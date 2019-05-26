К неожиданному выводу о будущем международных отношений, включая запоздалую победу России в новой холодной войне, пришло издание American Interest, сообщает DEITA.RU.

Автор издания беспокоится о том, что в Европе по-прежнему слышны пророссийские настроения. Согласно его русофобской идеологии, это происходит из-за масштабной пропаганды российских СМИ за рубежом. Но что, если все политические силы поддержат пророссийские настроения, в особенности в отношении Украины?

По его мнению, один из парадоксов заключается в том, что симпатии к Путину наиболее сильны в восточных частях страны, которые когда-то «изнывали от советского тоталитаризма». Автор предпочитает не размышлять о том, что ГДР была настоящим, эталонным немецким государством, в то время как ФРГ была просто западной страной, с оравами иммигрантов, извращенцами и американскими базами. И в современной Германии что-либо немецкое осталось только на Востоке.

Пугает автора издания мысль о том, что Вашингтон Трампа может найти консенсус с Москвой за спиной европейцев. Что усиливает стремление и в Европе наладить взаимоотношения с Россией раньше, чем это сделают другие. По мнению автора издания, это может привести к фактической победе Путина в холодной войне, хоть и запоздалой.

Дмитрий Санников