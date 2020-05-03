Побиты все рекорды: число зараженных за сутки превысило 10,6 тысячи

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В Приморье диагноз есть у почти 500 человек

За минувшие сутки в России зафиксировали 10633 случая заболевания коронавирусом – при том, во всех 85 субъектах страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Отмечается, что более 50% выявленных заболеваний протекают в бессимптомной форме – пациенты даже не догадывались о недуге.

Всего за время пандемии выявлено 134,6 тысячи случаев заболевания. 16,6 пациентов полностью победили болезнь, 1,2 тысячи человек скончалось. Всего медики провели 4,1 млн тестов для выявления заболевания.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 в Приморье – 494 человека. Из них 66 человек победили болезнь, трое пациентов скончалось.

Александра Маслова

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