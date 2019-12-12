Поборы с бизнеса увеличат в разы

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Правительство уже разработало проект изменений, сообщает
DEITA.RU.
В России собираются в разы увеличить штрафы для юридических лиц. Такие планы прорабатывает Министерство юстиции. Заместитель главы ведомства Денис Новак подготовил проект документа, который вносит изменения в КоАП.
Так, штрафовать по-новому хотят за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований проверяющих ведомств. К ним относят, например, налоговую и Роспотребнадзор, однако этими двумя ведомствами список не ограничивается.
Ничего точно пока не известно – информацию об увеличении штрафов озвучило издание «Известия». По данным СМИ, штрафы для бизнеса вырастут в разы. Так, для физлиц с 300-500 рублей до 5-7 тысяч рублей, для должностных – с 1-2 тысяч до 50-70 тысяч, для ИП – до 25-40 тысяч. В будущем максимальный размер штрафа может составить 500 тысяч вместо 20 тысяч сегодня.
Елена Миронова