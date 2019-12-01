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Поцарапали авто и скрылись: что делать в такой ситуации
Автоэксперт Алексей Румянцев рассказал, что делать, если машину повредили ночью на парковке, а виновник неизвестен, сообщает DEITA.RU.
По словам специалиста, для необходимо правильно квалифицировать происшествие: хулиганство или ДТП, от этого зависит, какого именно надо вызвать инспектора или полицейского.
Если автомобиль пострадал от удара с другой машиной, то это ДТП и необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Однако если автомобиль поцарапали или что-нибудь скинули, тогда звонить надо участковому. Так, оформив аварию, после полицейский возбудит дело в отношении виновника.
Как отмечает эксперт, хорошо бы было найти записи с камер видеонаблюдения или свидетелей. Поиск виновного может облегчить даже камеры с соседних домов. Копию можно получить, обратившись самим, но в этом случае может быть отказано. Также записи можно взять через полицейского, который ведет дело.
При этом если виновник не будет найдет, то за выплатой не получится обратиться по системе ОСАГО, однако по КАСКО ремонт будет предоставлен.
Иван Юрьев