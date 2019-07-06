Почему автолюбители не хотят проводить балансировку колес?
Почему некоторые автолюбители называют балансировку пустой тратой денег, сообщает DEITA.RU.
Если не провести балансировки при смене резины, при движении на высокой скорости появится биение в рулевое колесо, которое затруднит управление автомобилем. Тем не менее, многие водители уверены, что на большинстве точек шиномонтажа достичь необходимой регулировки не удастся.
Автолюбители в сервисе не раз просили перепроверить характеристики после выполненных работ и установления всех необходимых грузиков. Чаще всего после этого колесо нужно было балансировать снова. Энтузиасты специально проводили эксперименты: несколько раз проверялись в одной шиномонтажной мастерской, а затем приезжали в другую. И опять двадцать пять: колесам требуется балансировка.
Есть другая причина отказов: автолюбители не разгоняются сильно в городе, и биение в рулевое, соответственно, не ощущают.
Тем не менее, ее лучше провести, нежели даже не попытаться. Попросту выбирайте для этого мастерскую с качественным оборудованием, чтобы ощутить результат.
Анастасия Туркова