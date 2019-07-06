Почему некоторые автолюбители называют балансировку пустой тратой денег, сообщает DEITA.RU.

Если не провести балансировки при смене резины, при движении на высокой скорости появится биение в рулевое колесо, которое затруднит управление автомобилем. Тем не менее, многие водители уверены, что на большинстве точек шиномонтажа достичь необходимой регулировки не удастся.

Автолюбители в сервисе не раз просили перепроверить характеристики после выполненных работ и установления всех необходимых грузиков. Чаще всего после этого колесо нужно было балансировать снова. Энтузиасты специально проводили эксперименты: несколько раз проверялись в одной шиномонтажной мастерской, а затем приезжали в другую. И опять двадцать пять: колесам требуется балансировка.

Есть другая причина отказов: автолюбители не разгоняются сильно в городе, и биение в рулевое, соответственно, не ощущают.

Тем не менее, ее лучше провести, нежели даже не попытаться. Попросту выбирайте для этого мастерскую с качественным оборудованием, чтобы ощутить результат.

Анастасия Туркова