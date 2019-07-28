Торговые центры и детские лагеря продолжат гореть до тех пор, пока в России не изменится законодательство, сообщает DEITA.RU. Именно такое мнение высказал спасатель первого класса Андрей Туманов во время беседы с корреспондентом URA.RU.

По словам Туманова, ситуация безнадежна до тех пор, пока за пожары отвечают спасатели, которые связаны по рукам и ногам.

На такие мысли сотрудник МЧС навела трагедия на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, которая унесла жизни четырех детей. Пожар в палаточном лагере начался в ночь на 23 июля, когда все и ребята, и вожатые спали.

На данный момент, отмечает Туманов, в России сложилась следующая ситуация: сотрудники Госпожнадзора практически полностью парализованы. Сложившаяся структура, которая позволяет работать бизнесу, лишила их реальных полномочий.

О том, как в реальности выглядит проверка детского лагеря, также рассказал спасатель. По его словам, приходит сотрудник Госпожнадзора, выписывает предписание, мол, нет огнетушителей, и уходит. Через три месяца приходит просит огнетушители, а владелец говорит, мол покупали, уже израсходовали. И сотрудник снова выписывает предписание. И так по кругу, закрыть лагерь он не может. Для этого необходимо привлекать прокуратуру, работники которой обращаются в суд.

При этом, отдельно отмечает Туманов, сотрудника ведомства даже на порог лагеря могут не пустить. Именно поэтому многие работники МЧС, не желая нести ответственность за то, в чем они не виноваты, увольняются.

Так выглядит ситуация со сгоревшим палаточным лагерем или торгово-развлекательным центром «Зимняя вишня» глазами спасателя первого ранга. Однако, по мнению источника DEITA.RU, который длительное время занимается деятельностью, связанной с пожарной безопасностью объектов массового пребывания людей, по одному сотрудники Госпожнадзора уже года три на проверки не ходят.

«Да, у представителей ведомства практически не осталось никаких полномочий. Именно поэтому работники Госпожнадзора приходят ни одни, а с прокурором. Вот и получается, что приходит один мальчик «зелененьких» и две-три «синенькие» девочки, — рассказывает мужчина. — На самом деле все проверки сейчас с погонами. В общем, я одного представителя Госпожнадзора уже года три не видел. Другое дело, что они крайне редко приезжают с лабораторий. Вот эти, если приехали, а они приезжают с рулеткой, вот они-то точно найдут. Лаборатория прежде, чем приехать, изучает проект, и они-то точно знаю, куда копать.

Про детские лагеря ничего сказать не могу, но про ТЦ с уверенностью заявляют, что на моей практике, я работаю более семи лет в этой сфере, не было ни одного случая, чтобы в торговый центр представителя Госпожнадзора или прокурора не пустили. Они сами пришли, когда им надо, и сами посмотрели, что им надо», — уверяет источник агентства.

Екатерина Брязгунова