Граждане, обращаясь в ПФР, сталкиваются с тем, что пенсионный стаж куда-то исчезает, сообщает DEITA.RU.

Иногда сведения «обнуляются» в выписке лицевого счета, когда гражданину назначается пенсия. С этого момента отображается лишь та информация, которая не учитывалась при назначении пенсии.

Сведения из лицевого счета можно получить, только обратившись за копией выписки, подшитой в пенсионное дело, в ПФР. Подавать иск с требованием предоставить полные данные о стаже в электронном виде – бесполезно.

С 2017 года часть функций по принятию отчетности от работодателей передана органам налоговой службы, и из-за этого возникают технические задержки при занесении ведений на лицевой счет работника.

Также сведения могут отсутствовать из-за того, что их не сдал работодатель. Обязательно добейтесь передачи с помощью ПФР, прокуратуры или суда, иначе восстановить их будет невозможно.

Анастасия Туркова