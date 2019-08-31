Если ваш автомобиль «съедает» слишком много топлива, обратите внимание на следующие четыре нюанса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Авто с пробегом».

Первый: такое может происходить из-за того, что вы решили сэкономить и использовать низкооктановый бензин. Например, взяли Аи-92 вместо положенного Аи-95. Если у двигателя авто высокая степень сжатия, вы не сэкономите. А еще стоит иметь в виду, что Аи-92 более склонен к детонации и сжигается не столь эффективно.

Второй: загрязненный воздушный фильтр. Инородные частицы на фильтре уменьшают приток воздуха, что приводит увеличению расхода топлива. Тягово-мощностные характеристики ДВС могут снизиться.

Третий нюанс: езда на холодном моторе тоже увеличит расход топлива на двадцать процентов. Более того, так и поршни износятся быстрее.

Четвертый: смешанные причины. Полная загрузка салона, тяжести в багажнике – нагрузка, из-за которой мотор работает на повышенных оборотах и потребляет больше топлива.

Анастасия Туркова