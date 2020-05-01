Почему Мишустина заменил Белоусов, объяснил эксперт

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков объяснил указ Президента России о назначении исполняющим обязанности председателя правительства страны первого заместителя премьер-министра Андрея Белоусова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил Илья Гращенков в своем тг-канале, Белоусов в кабинете Мишустина изначально играл более важную роль, чем сам премьер. По мнению политолога, одна из важнейших задач, стоящих перед правительством - это обеспечение перехода крупных активов из рук ещё остающихся в стране «олигархов» в руки представителей так называемого «государственного бизнеса» (ближнего круга).

«Всё это связано с необходимостью дальнейшего и окончательного огосударствления экономики страны, в условиях сложной внешнеполитической ситуации, в которой находится Россия, – недаром, ответственным за экономику первым вице-премьером в «кабинете Мишустина» был назначен «государственник» Белоусов. Так что теперь остаткам олигархата придется еще больше усилить свой вклад в дело «подъёма экономики». Как известно, не так давно, Белоусов, будучи еще президентским помощником, выдвигал идею «изъятия» у «олигархов» части их финансовых накоплений, для инвестирования их в экономику, и прежде всего, в развитие промышленности», - пишет Илья Гращенков.

Как напоминает политолог, еще в январе 2020 года Владимир Путин всерьез решил взбодрить экономику, заменив некоторых малоэнергичных и постаревших «смотрителей» за ней, на более энергичных и молодых, как бы уставшими от коррупции «верхов». Поэтому формирование «кабинета Мишустина», политического, а не технического, означало «принципиальное изменение природы нынешнего политического режима в России. При том, что «кабинет Мишустина», это на самом деле очередное Правительство Путина, кто бы в него не входил. Все эти люди – лоббисты и предметы лоббизма других людей в окружении Путина.

«Поэтому, как болезнь Мишустина, так и приход Белоусова, мало что изменит стратегически. Курс был взят еще в январе, возможно что ситуация с коронакризисом и падением цен на нефть ускорили планы по переходу к экономике нового типа (автором которой, как раз и были Глазьев-Белоусов). Ну разве что ротация некоторых министров, все же, будет иметь место», - считает Илья Гращенков.

Накануне стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации». На время болезни Мишустина исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый заместитель премьер министра Андрей Белоусов.

Нынешнему исполняющему обязанности премьер-министра приписывают идеологию экономической программы Владимира Путина на выборах 2018 года и национальных целей, зафиксированных в майском указе. Но сейчас Кабмину приходится решать другие задачи - антикризисные. И здесь опыт нынешнего исполняющего обязанности премьер-министра может сильно пригодиться.