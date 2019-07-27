Накануне в дальневосточной столице произошло ДТП, участниками которого стали Hyundai Solaris и мотоциклист, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Госавтоинспекция Владивостока.

Авария произошла на улице Гоголя. На место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка и приступили к выяснению обстоятельств ДТП. Водителя автомобиля посчитали виновным, так как он не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся в попутном направлении справа.

Примечательным моментом стал тот факт, что байкер ездил без страховки, что вызвало бурю негодования в социальных сетях. Корреспондент обратился в одному из мотоциклистов Владивостока для разъяснения, из-за чего многие мотоциклисты не заботятся о своей безопасности и передвигаются без страховки.

Как пояснила Ольга, которая уже не первый год передвигается на мотоцикле, сделать страховку на мотоцикл очень сложно. «Сначала пробуешь сделать её самостоятельно в интернете. И встречаешься с огромной кучей ошибок. Например, записываешь в анкету все данные тщательно и долго, потому что анкета длинная. В конце нажимаешь: «Рассчитать страховку», и тут происходит ошибка сайта, и все данные скидывает, — говорит девушка. — Другая проблема. Бывают сайты, на которых надо выбрать название твоего мотоцикла из предложенных вариантов, а там нет твоего варианта. Третья распространённая проблема — сайты начинают перезагружается постоянно и просят повторить позже».

По словам девушки-байкера, после двое суток попыток застраховаться теряется надежда и идёшь уже искать фирму. Там они тоже всячески отказывают. Например, мотоцикл зарегистрирован в другом регионе, нет бланков, нет такого названия мотоцикла. Редко, но бывает, что отвечают прямо: мы не регистрируем мотоциклы.

Владельцы мототехники в период оформления страховки начинают делится друг с другом секретами. Например, надо оформлять страховку на таком-то сайте только вечером. Или надо нажать вон ту галочку и тогда всё получится.

«Чаще всего по электронной регистрации получается застраховать мототехнику только в западных компаниях, представительства которых нет на Дальнем Востоке», — подытожила девушка.

Екатерина Брязгунова