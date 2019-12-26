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Почему налоги для бедных не отменят, сказал эксперт

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Экономист считает идею несправедливой, сообщает DEITA.RU.

Отменять налог на доходы физлиц для малоимущих – не самая лучшая идея. Таким мнением с Ura.ru поделился доктор экономических наук Сергей Смирнов.

По мнению эксперта, отменять налог в 16% для людей, чей доход считается низким значит – создавать несправедливые условия. Получается, что человек с зарплатой в 10 тысяч налог не платит, а человек с зарплатой в 11 тысяч отдает государству 16%. В результате второй получает меньше первого.

Даже если власти реально соберутся отменять НДФЛ для малообеспеченного населения, то придется многое менять в системе. Например, создавать разные ставки для разных регионов, а также разрабатывать порог бедности.

Елена Миронова

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