Почему не боятся штрафов, сказали водители

Российские автомобилисты нарушали, нарушают и будут нарушать. О том, почему это происходит, водители рассказали автоэксперту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CAR.RU.

Одна из главных причин заключается в использовании различной электронной аппаратуры, которая заранее предупреждает о дорожных камерах и антирадарах. Водители считают, что они лучше приобретут такое устройство и будут нарушать правила дальше.

Вторая, не менее важная причина, — движение не на собственном автомобиле. Таким гражданам абсолютно все равно, кому потом придется штраф за нарушение.

Третья причина заключается в том, что автомобилистам дешевле потратить средства на оплату штрафов, чем стоять в пробке. Проще говорят, время — деньги.

Отметим, что в среднем российских водителей штрафуют до семи раз в год.

Екатерина Брязгунова