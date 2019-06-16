Простой схемой обмана пользуются телефонные мошенники, сообщает DEITA.RU.

Если вам позвонили с неизвестного номера, и вы решили перезвонить, то возможны три основных варианта. В первом из них вы поговорите с человеком, который просто ошибся номером. Во втором программа-робот зачитает вам очередное совершенно ненужное рекламное сообщение.

В третьем же случае вы станете жертвой мошенника. Дело в том, что давно имеются платные линии, которые коммерческими организациями используются для предоставления услуг. Звонки на эти номера приводят к огромным списаниям средств с вашего счета.

Мошенники даже ленятся чего-то выдумывать, чтобы обмануть человека и выманить у него деньги. Достаточно лишь спровоцировать человека на звонок, который принесет «доход». Для этого и делаются пробные звонки, цель которых – вызвать любопытство, кто же это звонил.

Также мошенники звонят с внутренних номеров банка, представляясь сотрудниками, и под предлогом блокировки сомнительной операции узнают у клиентов данные карт. Представители банка рекомендуют никому не сообщать по телефону данные своих кaрт. Если звонят якобы из бaнка, необходимо разговор прекратить и перезвонить по официальным номерaм в банк самостоятельно.

Дмитрий Санников