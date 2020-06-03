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Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
И когда в этом нет смысла
Стоит ли выкручивать колеса в крайнее положение, рассказывают эксперты, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на «АвтоПарк».
Хотя в случае потенциальных проблем с тормозами колеса, выкрученные в сторону бордюра, имеют смысл (если что, автомобиль просто упрется колесами в тротуар и не наделает бед), от эвакуатора такой ход не поможет. Бытующее среди водителей мнение о беспомощности эвакуатора перед авто с «кривыми» колесами – миф.
Зато имеет под собой реальную основу убеждение, что выкручивание колес до упора может быть вредно. Это касается особенно моделей с гидроусилителем руля – это настолько повышает нагрузку на него, что узел может потребовать ремонта. Автомобилей с электрическим усилителем этот аспект не касается. Тем не менее, в любом случае есть еще одна опасность: пыльники шарниров равных угловых скоростей колес получают допнагрузку, что тоже чревато повреждением, особенно зимой.