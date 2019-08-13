Обязательно ли мыть двигатель именно летом, сообщает DEITA.RU.

Смывать разводы и масляные пятна с поверхности двигателя нужно обязательно, чтобы не ухудшался теплообмен, и мотор не работал на более высоких температурах. Иначе это приведет к проблемам со смазкой и изнашиванию малосъемных колпачков.

И проводить эту процедуру удобнее летом, поскольку так влага быстрее испарится. У вас не возникнет трудностей с использованием авто. Вода не будет скапливаться и замерзать в труднодоступных местах, как бывает в зимнее время. Вы можете быть уверены, что не повредите датчики на двигателе и блоки.

Мытье двигателя летом – еще и вопрос пожарной безопасности. Липкий мотор, залитый маслом и с налипшим тополиным пухом – не лучшая профилактика проблем с авто.

Также на грязном двигателе сложнее увидеть, если масло начало подтекать. А это может говорить о наличие серьезных повреждений в автомобиле.

На чистом автомобиле проще менять свечи, обслуживать его, проводить замену масла и следить за его исправностью. Поэтому мыть двигатель рекомендуется регулярно и с помощью подходящих для этого средств. Не экспериментируйте с шампунями и средствами для мытья посуды. Купите проверенные средства или обратитесь в надежный сервис, чтобы быть уверенным в качестве проделанной процедуры и продлить срок эксплуатации двигателя.

Анастасия Туркова