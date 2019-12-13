telegr wh call

Новости

Военным дадут дополнительные квартиры

13 Декабрь 2019, 19:20

У диких зверей в Перми украли 130 миллионов

13 Декабрь 2019, 19:15

Центробанк: схема борьбы с мошенниками не сработает

13 Декабрь 2019, 19:10

Как законно припарковаться там, где запрещено

13 Декабрь 2019, 19:00

31 декабря сделали выходным на Дальнем Востоке

13 Декабрь 2019, 18:45

«Займите у кого-нибудь» — частная клиника разгневала женщину

13 Декабрь 2019, 18:30

Центробанк лишил лицензии два крупных банка

13 Декабрь 2019, 18:15

Джип министра попал "в замес" с внедорожником

13 Декабрь 2019, 18:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Почему пенсионеры-мужчины рано умирают, сказал врач

пешеход, пенсионер, старик, дедушка

Российские пенсионеры-мужчины рано умирают из-за того, что не способны отказаться от своих вредных привычек, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев.

По мнению врача, после ухода на пенсию мужчины живут в несколько раз меньше своих прекрасных половинок. Это связано, в первую очередь, с тем, что они не способны отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя или табака. При этом оставаясь целыми днями дома, они прекращают вести активный образ жизни, что быстро приводит к смерти.

Напомним, в среднем российские женщины после выхода на пенсию живут 22,6 года, а мужчины — 7,5 лет. Примечательно, что с повышением пенсионного возраста на пять лет данная ситуация может очень сильно усугубиться — почти сразу после выхода на заслуженный отдых представители сильной половины человечества будут умирать.

Ранее прошла информация о том, что в поездах снова могут появиться специально отведенные места для курения. Активисты движения за права курящих начали активную борьбу в этом направлении.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Новую пенсионную реформу представят в сентябре

Жириновский высказался о пенсиях россиян

Вот как власти обманули людей с пенсионной реформой

Популярное

Снижение пенсионного возраста пробивает Трутнев

Шойгу сообщил о ЧП в армии

Известно, когда Путин отменит повышение пенсионного возраста

«Как круто» — видео уборки снега «взорвало» соцсети
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...