Почему пенсионеры-мужчины рано умирают, сказал врач

Российские пенсионеры-мужчины рано умирают из-за того, что не способны отказаться от своих вредных привычек, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Конев.

По мнению врача, после ухода на пенсию мужчины живут в несколько раз меньше своих прекрасных половинок. Это связано, в первую очередь, с тем, что они не способны отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя или табака. При этом оставаясь целыми днями дома, они прекращают вести активный образ жизни, что быстро приводит к смерти.

Напомним, в среднем российские женщины после выхода на пенсию живут 22,6 года, а мужчины — 7,5 лет. Примечательно, что с повышением пенсионного возраста на пять лет данная ситуация может очень сильно усугубиться — почти сразу после выхода на заслуженный отдых представители сильной половины человечества будут умирать.

Ранее прошла информация о том, что в поездах снова могут появиться специально отведенные места для курения. Активисты движения за права курящих начали активную борьбу в этом направлении.

Екатерина Брязгунова