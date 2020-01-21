Почему по улицам Камчатки ходят коровы, рассказал губернатор

«Ну не специально же их привозят». Жители Камчатки пожаловались губернатору на то, что по улицам населенных пунктов сплошь и рядом слоняется домашний скот. Ладно бы медведи, к ним на Камчатке давно привыкли, но речь идет о коровах, лошадях и собаках в больших количествах и без присмотра, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин, заметно усиливший информационную активность на фоне слухов о своей скорой отставке, провел сегодня утром прямой эфир на местном радио, сообщает региональное издание Кам24. В студию дозвонилась одна из жительниц поселка Заозерный (пригород столицы региона Петропавловска-Камчатский – Прим. ред.). Женщина рассказала губернатору про неухоженность территории и пригласила его посетить поселок и разобраться с этим.

Владимир Илюхин заявил, как камчадал с 40-летним стажем, что домашний скот на улицах тут – картина привычная, и виноваты в этом в том числе местные жители.

«Бродящие по улицам коровы, лошади, собаки – это было всегда. И я не думаю, что коров, лошадей и собак туда кто-то специально привозит, чтобы они там гуляли», - обратился губернатор к жителям края.

Он правда добавил, что в этом есть и недоработка местных властей, ими недостаточно делается для благоустройства территории, и подобная обстановка сложилас «во всех отдаленных микрорайонах в той или иной степени».

«Они и правда требуют сегодня больше внимания, городских властей. Может, им не под силу сегодня? Такое тоже бывает, но то, что они свою работу должны планировать, с тем, чтобы эти проблемы решать, это совершенно точно», – прокомментировал Илюхин, пообещав все-таки приехать в Заозерный с инспекцией до конца января.

Напомним, что губернатор Камчатки Владимир Илюхин в последние месяцы активизировал информационную политику, сразу же после прогнозов политологов о его досрочной отставке, например, центра «Минченко консалтинг». Однако реабилитация не всегда проходит гладко. Так, широкую известность получила ситуация с несуществующей котельной в поселке Средние Пахачи, которую не удалось сгладить даже после личного вмешательства губернатора. Болезнь, как известно, легче предотвратить, чем лечить. Видимо, поэтому прошлый год на Камчатке был отмечен многочисленными кадровыми ротациями. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Иван Юрьев