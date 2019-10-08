Почему подняли зарплату Путину и Медведеву, сказал Песков

Повышение заработной платы главе государства Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву является плановой мерой, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента.

Песков отметил, что повышение заработной платы руководителю СКР и генеральному прокурору тоже плановое.

Ранее прошла информация о том, что зарплата президента Владимира Путина была увеличена на 4,3 процента. Отталкиваясь от доходов, которые получил российский лидер в 2018 году, а это 8,648 миллиона рублей, можно сделать вывод о том, что ежемесячный доход увеличится на 30 960 рублей.

Напомним, президент Путин одобрил решение о том, чтобы деньги из федерального бюджета направлять в регионы в январе, а не летом, как это было раньше. Данное предложение сделали представители Государственной Думы, чтобы более эффективно расходовать бюджет.

Екатерина Брязгунова