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Почему подняли зарплату Путину и Медведеву, сказал Песков
Повышение заработной платы главе государства Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву является плановой мерой, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что повышение заработной платы руководителю СКР и генеральному прокурору тоже плановое.
Ранее прошла информация о том, что зарплата президента Владимира Путина была увеличена на 4,3 процента. Отталкиваясь от доходов, которые получил российский лидер в 2018 году, а это 8,648 миллиона рублей, можно сделать вывод о том, что ежемесячный доход увеличится на 30 960 рублей.
Напомним, президент Путин одобрил решение о том, чтобы деньги из федерального бюджета направлять в регионы в январе, а не летом, как это было раньше. Данное предложение сделали представители Государственной Думы, чтобы более эффективно расходовать бюджет.
Екатерина Брязгунова