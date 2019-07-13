Два уголовных дела возбуждено в Приморье по фактам массового заболевания детей в детских оздоровительных лагерях, сообщает DEITA.RU.

Следователем полиции по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере Владивостока, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморского края.

Прокуратура Советского района проверила детский оздоровительный лагерь «Юнга» после сообщения о массовом отравлении. Как установили сотрудники прокуратуры в инфекционное отделение КГАУЗ «Владивостокская клиническая больница № 2» поступило сразу 25 детей с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.

Уголовное дело возбуждено за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Руководство лагеря заявило, что произошедшее - полная неожиданность. Учреждение перед открытием летнего сезона получило положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Сообщается, что нареканий не было.

Уголовное дело возбуждено и по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшего по неосторожности массовое заболевание детей в муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак», Об этом сообщает следственное управление Следственного Комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, с 8 по 9 июля 2019 года в инфекционное отделение КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» поступило 67 детей с признаками острой кишечной инфекции. Предварительная причина острой кишечной инфекции - норовирус. В ходе проведения проверки в детском лагере выявлены нарушения при организации питания, хранения продуктов и инвентаря.

Дмитрий Санников