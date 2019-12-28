Почему российские водители отказываются от СТО

Российские водители все еще предпочитают заниматься ремонтом автомобилей самостоятельно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет эксперт «Российской газеты», на сегодняшний день от трети до половины ремонтных работ, связанных с автомобилем, владелец машины совершает самостоятельно. Тренд «сделай сам» не ослабевает в России с годами.

Среди причин автоэксперты называют приверженность советским традициям, когда автомобили были роскошью для немногих, а их ремонт считался чем-то вроде «мужского хобби».

Эксперты подчеркивают, что такая традиция сильно влияет на авто-рынок страны, и делает его совершенно непохожим на тот, что существует в других странах.

Кроме того, согласно исследованиям, в среднем на СТО российский автомобилист заезжает дважды в год – для техосмотра и в случае очень серьезных поломок – к примеру, после ДТП.

Александра Маслова