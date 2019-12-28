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Почему российские водители отказываются от СТО

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Российские водители все еще предпочитают заниматься ремонтом автомобилей самостоятельно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет эксперт «Российской газеты», на сегодняшний день от трети до половины ремонтных работ, связанных с автомобилем, владелец машины совершает самостоятельно. Тренд «сделай сам» не ослабевает в России с годами.

Среди причин автоэксперты называют приверженность советским традициям, когда автомобили были роскошью для немногих, а их ремонт считался чем-то вроде «мужского хобби».

Эксперты подчеркивают, что такая традиция сильно влияет на авто-рынок страны, и делает его совершенно непохожим на тот, что существует в других странах.

Кроме того, согласно исследованиям, в среднем на СТО российский автомобилист заезжает дважды в год – для техосмотра и в случае очень серьезных поломок – к примеру, после ДТП.

Александра Маслова

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