Россиянам отказывают в назначении пенсии из-за отсутствия оснований, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Пенсионном фонде, это происходят в основном, когда граждане обращаются за досрочными страховыми пенсиями. Таких несостоявшихся пенсионеров на сегодняшний день примерно шесть процентов от граждан, которые обратились с целью получения законной выплаты.

Россияне часто обращаются в фонд, думаю, что имеют основания для начисления досрочной пенсии, однако, когда специалисты начинают разбираться, это не так. Ведь учитывается не только стаж, но и периоды, в которые выполнялась та или иная работа.

Отметим, что существует несколько оснований для начисления досрочной пенсии, в том числе:

в 50 лет выходят на пенсию мужчины, проработавшие под землей или в горячих цехах. При этом трудовой стаж на подобных предприятиях не должен быть менее 10 лет;

в 45 лет могут уйти на пенсию женщины, которые работали в шахтах или горячих цехах. Им нужно иметь стаж на подобных предприятиях не менее 7,5 лет;

в 55 лет пойдут на пенсию лесозаготовители, которые трудились в отрасли не менее 12,5 лет;

в 50 лет женщины могут подавать документы в Пенсионный фонд, если работали 10 лет на лесозаготовках;

медики выходят на пенсию после 25 лет работы в сельской местности. Если доктора трудились в городе, выслуга должна быть 30 лет.

Екатерина Брязгунова