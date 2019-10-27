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Почему россияне не получат пенсию, объяснили в фонде

деньги, рубли, рубль

3 процента россиян пенсионного возраста остались без страховой пенсии, сообщает DEITA.RU.

Это связано в первую очередь с тем, что длительное время люди работали неофициально и работодатель не отчислял в Пенсионный фонд необходимые 22 процента с каждой зарплаты, пояснил представитель фонда.

Максимум, на что такие люди могут теперь рассчитывать, — это социальная пенсия, которую начинают выплачивать на пять лет позднее, но главное — такая пенсионная выплата значительно меньше страховой пенсии.

Пенсионный фонд России призывает людей самостоятельно заботиться о своей будущей пенсии. Для этого достаточно либо устроиться официально, чтобы работодатель делал все необходимые выплаты в фонды, либо делать отчисления самостоятельно. Чтобы это делать, можно просто обратиться в пенсионный фонд и самостоятельно платить нужные взносы. Работники фонда выдадут реквизиты, по ним и можно проводить платежи.

Ранее прошла информация о том, что в России запускается программа «гарантированного пенсионного продукта». Примечательно то, что люди смогут добровольно делать взносы, что позволит женщинам выйти на пенсию в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет.

Екатерина Брязгунова

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