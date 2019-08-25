Количество россиян, страдающих избыточным весом, увеличилось на треть начиная с 2013 года, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Минздраве.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, первого заместителя председателя Государственной Думы по образованию и науке Геннадия Онищенко, существует всего лишь три причины, почему полных людей в стране становится с каждым годом все больше.

Главная из них заключается в том, что люди, которые имеют небольшой доход, употребляют очень много углеводов. Во-вторых, россияне ведут малоподвижный образ жизни. Самым последний фактором является отсутствие режима питания.

Кроме того, у молодых людей и граждан среднего возраста есть проблема — употребление фастфуда. Эти категории россиян могут есть практически всегда.

Лидерами по количеству людей с ожирением стали такие регионы, как Тюменская и Курганская области, а также Алтайский край.

Екатерина Брязгунова