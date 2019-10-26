Почему система второй пенсии рухнет, сказал эксперт

Весьма продуманная пенсионная реформа, которая даст жизнь так называемому гарантированному пенсионному продукту, совершенно неэффективна. Такое заявление сделал глава департамента образования Института трейдинга и инвестиций Евгений Удилов, сообщает DEITA.RU.

По словам Удилова, на сегодняшний день есть мнение, что власти ставят перед собой единственную задачу — придумать универсальную инвестиционную формулу успешного негосударственном пенсионного фонда. Однако это фактически невозможно. Главная причина тому — экономический и кредитный цикл. И у того, и у другого существуют различные стадии, и если на одной такая методика инвестирования даст реальные положительные результаты, то во время другого цикла она покажет отрицательную динамику.

Как пишет «Свободная пресса», правительство хочет снять ограничение по безубыточности НПФ из-за низкой доходности, которая показывается в последние несколько лет. Это, в свою очередь, приведет к убыткам, которые показывать нельзя, а если все-таки их показать — стратегия инвестирования сразу же перейдет к рисковым механизмам. Возможно, в период начала экономического цикла это показало бы положительные результаты, однако в текущей ситуации этого не произойдет и вскоре фонды начнут фиксировать убытки, в некоторых случаях весьма серьезные. В случае такого развития событий, рискованные стратегии инвестирования снова запретят, и все начнется по кругу.

Удилов отметил, чтобы этого не происходило, властям нужно формировать законодательную базу таким образом, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли применять различные инвестиционные стратегии, а значит — фонды можно было бы разделить по степени риска.

Тогда каждый мог бы выбрать что-то для себя.

Напомним, власти возвращают россиянам старый пенсионный возраст, то есть женщины смогут выйти на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет при одном условии: пенсия им будет выплачиваться только накопительная. Чтобы людям было проще копить на старость, власти разрабатывают новый гарантированный пенсионный продукт.

Екатерина Брязгунова