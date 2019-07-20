Преимущества силиконовых смазок для авто, сообщает DEITA.RU.

У силиконовых продуктов высока инертность, они практически не вступают в химические реакции, что оптимально для автомобиля.

Они отличаются неплохой адгезией, ложатся на поверхность и облегают ее. Как следствие, детали защищены от воздействий извне.

Они сводят возможность трения практически к нулю, выдерживают перепады температур в широком диапазоне, не плавятся на жаре и не стынут на морозе.

Силиконовые смазки безвредны для человека и не горят, а значит, безопасны для применения в автомобиле. Они текучие, и у них нет запаха.

Анастасия Туркова