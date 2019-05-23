24 миллиона россиян либо не трудоустроены, либо получают зарплату в конверте, сообщает DEITA.RU.

Накануне Пенсионный фонд России озвучил шокирующие цифры: данные о страховых взносах поступают в фонд только от 54 миллионов россиян, хотя на данный момент в стране 81,3 миллиона граждан способны работать и получать законный доход. Остальные люди либо нигде не работают, либо ведут незаконную предпринимательскую деятельность, либо получают зарплату в конверте.

По данным Минтруда, из 24 миллионов только 800 тысяч официально зарегистрированы безработными и еще 2,4 миллиона — неработающие инвалиды.

Корреспондент DEITA.RU обратился к эксперту, чтобы понять, почему треть трудоспособных россиян рискует остаться без пенсии в относительно недалёкой перспективе. По словам руководителя агентства «Деловой слон» Натальи Шайтановой, основная проблема — неподъемная налоговая нагрузка.

«Правда в статистике о сокрытии доходов россиян, конечно, есть. Если рассмотреть юридическое лицо, то я считаю, основной причиной является размер налогообложения. В общей сложности работодатель должен перечислить в бюджет около 40 процентов налогов от фонда оплаты труда. А мы знаем, что у организации есть и другие обязательства — это налоги на доходы и на прибыль, налоги на добавленную стоимость, имущественный налог и налог на транспорт, а также никто не отменял расходы на содержание офиса. Вот и получается, что организации экономят и на зарплате сотрудников в том числе — выплачивают сотрудникам большую часть зарплаты в конверте, и работник непроизвольно занижает полученные доходы», — уверяет Наталья Шайтанова.

По мнению бухгалтера, если рассматривать физических лиц, они тоже не декларируют свои доходы. Как только физическое лицо зарегистрирует индивидуального предпринимателя, на него обрушиваются обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд России, в Фонд медицинского страхования, которые он обязан уплатить независимо от того, был ли у него доход или нет. Суммы немаленькие: с каждым годом увеличиваются на четыре тысячи рублей. К примеру, в этом году сумма страховых взносов составляет 36238 рублей в год. В 2020 году эта сумма составит уже 40874 рубля.

«Мы знаем, что налоговая нагрузка тоже увеличивается из года в год. Ранее налог на добавленную стоимость составлял 18 процентов, в этом году составляет 20 процентов… Опять же, чтобы российские граждане сильно не расслаблялись, государство у нас подписывает федеральный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», где говорится, что организации и индивидуальные предприниматели обязаны подключить интернет, заключить договор, купить кассовый аппарат с фискальным накопителем, зарегистрировать его в ФНС. Получается, что все те меры, которые предпринимает наше государство, вынуждают скрывать доходы, а не легализовать», — уверяет Наталья Шайтанова.

Чтобы люди наконец перестали прятать доходы, а значит – могли обеспечить себе и достойную старость, необходимо, по мнению бухгалтера, не мешать им зарабатывать. «Второе — упростить систему отчетности. В-третьих, продумать систему поощрения тех организаций и предпринимателей, которые привлекают наемных сотрудников, выплачивают достойную заработную плату, платят налоги. Чтобы раз и навсегда покончить с теневой экономикой, нужно грамотно распределить налоговую нагрузку, создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно платить налоги, необходимы не карательные, а именно стимулирующие меры. Например, такие как Прогрессивная шкала НДФЛ, налоговая амнистия и другие», — заявила Шайтанова.

Екатерина Брязгунова