Почему украинцы живут беднее россиян, объяснил политолог

Уровень жизни россиян в 4 раза выше, чем у граждан Украины, сообщает DEITA.RU.



Политолог из Украины Андрей Головачев объяснил, почему россияне живут богаче украинцев. Об этом сообщает РИА «ФАН».

По мнению эксперта, разницу в уровне жизни в 4 раза в пользу России обеспечила политика Владимира Путина. Именно его отказ от открытия российского рынка Западу в итоге помог росту экономики. Украине, считает эксперт, необходимо также проводить политику жесткого протекционизма и укрупнять базовые отрасли страны.

Елена Миронова