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Новости

Индексацию пенсий закрепят в Конституции

21 Январь 2020, 13:15

Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве

21 Январь 2020, 13:00

ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке

21 Январь 2020, 12:45

Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток

21 Январь 2020, 12:30

«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье

21 Январь 2020, 12:13

Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году

21 Январь 2020, 12:00

Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах

21 Январь 2020, 11:45

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

21 Январь 2020, 11:26

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Почему украинцы живут беднее россиян, объяснил политолог

Бедность

Уровень жизни россиян в 4 раза выше, чем у граждан Украины, сообщает DEITA.RU.

Политолог из Украины Андрей Головачев объяснил, почему россияне живут богаче украинцев. Об этом сообщает РИА «ФАН».

По мнению эксперта, разницу в уровне жизни в 4 раза в пользу России обеспечила политика Владимира Путина. Именно его отказ от открытия российского рынка Западу в итоге помог росту экономики. Украине, считает эксперт, необходимо также проводить политику жесткого протекционизма и укрупнять базовые отрасли страны.

Елена Миронова

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