Новости
Индексацию пенсий закрепят в Конституции
21 Январь 2020, 13:15
Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве
21 Январь 2020, 13:00
ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке
21 Январь 2020, 12:45
Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток
21 Январь 2020, 12:30
«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье
21 Январь 2020, 12:13
Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году
21 Январь 2020, 12:00
Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах
21 Январь 2020, 11:45
«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто
21 Январь 2020, 11:26
Почему украинцы живут беднее россиян, объяснил политолог
Уровень жизни россиян в 4 раза выше, чем у граждан Украины,
сообщает DEITA.RU.
Политолог из Украины Андрей Головачев объяснил, почему россияне живут богаче украинцев. Об этом сообщает РИА «ФАН».
По мнению эксперта, разницу в уровне жизни в 4 раза в пользу России обеспечила политика Владимира Путина. Именно его отказ от открытия российского рынка Западу в итоге помог росту экономики. Украине, считает эксперт, необходимо также проводить политику жесткого протекционизма и укрупнять базовые отрасли страны.
Елена Миронова
Читайте также:
Зеленский не принял отставку Гончарука
«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку
The Guardian: отношение Трампа к Зеленскому можно назвать презрительным
Популярное
Loading...
Загрузка...
Загрузка...