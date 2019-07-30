Ситуация, когда российские автомобилисты ездят заправляться в соседние государства, вызывает у многих недоумение. Так, видео о том, что жители Оренбургской области заправляются в Казахстане, потому что там бензин по 24 рубля, вызвало бурное негодование с Сети, сообщает DEITA.RU.

Почему стоимость бензина так отличается, сказал автоэксперт Денис Голосюк корреспонденту «АиФ».

Стоимость бензина в любой стране складывается из определенных компонентов. Среди них не только себестоимость самого автомобильного топлива, но и налоги, и логистика и многое другое. Кроме того, в стоимость бензина заложена и прибыль всех участников процесса от добычи нефти до ее доставки на автозаправочную станцию.

Так, в России акцизы и налоги — это ни много ни мало, а целых 60 процентов от цены на бензин. Именно поэтому в странах, где налоговый режим значительно проще, топливо дешевле.

Тут же стоит понимать, что налоговый маневр фактически привел к дальнейшему росту стоимости топлива. Именно из-за него экспортные сборы, которыми облагаются все поставки топлива за границу, были снижены, это и приведет к повышению цен.

Екатерина Брязгунова