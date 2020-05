Почему в некоторых странах невозможно будет жить к 2050 году

Климатическая угроза нависла над частью нашей планеты, сообщает ИА DEITA.RU.

Международная команда ученых предсказывает резкий рост температуры воздуха в жарких странах. Результаты исследования опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно данным экспертов, уже к 2050 году выбросы углекислого газа повлияют на климат настолько катастрофически, что это поставит под удар огромное количество человеческих жизней. Дело в том, что около трети населения Земли окажутся жителями территорий, где жара будет сопоставима с той, что царит в пустыне Сахара. Такие высокие температуры смертельно опасны для человека. Ситуация осложняется тем, что именно в этих странах население преимущественно относится к бедному слою, а значит, эти люди не смогут пользоваться кондиционерами и опускать температуру воздуха до приемлемой.

Предполагается, что скачок будет сильнее, чем за прошедшие шесть тысяч лет.