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Почему в некоторых странах невозможно будет жить к 2050 году

пустыня Вади-Рам

Причиной станет изменившийся климат

Климатическая угроза нависла над частью нашей планеты, сообщает ИА DEITA.RU.

Международная команда ученых предсказывает резкий рост температуры воздуха в жарких странах. Результаты исследования опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Согласно данным экспертов, уже к 2050 году выбросы углекислого газа повлияют на климат настолько катастрофически, что это поставит под удар огромное количество человеческих жизней. Дело в том, что около трети населения Земли окажутся жителями территорий, где жара будет сопоставима с той, что царит в пустыне Сахара. Такие высокие температуры смертельно опасны для человека. Ситуация осложняется тем, что именно в этих странах население преимущественно относится к бедному слою, а значит, эти люди не смогут пользоваться кондиционерами и опускать температуру воздуха до приемлемой.

Предполагается, что скачок будет сильнее, чем за прошедшие шесть тысяч лет.

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