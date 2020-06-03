Почему в план по спасению российской экономики не входит раздача денег населению

Общенациональный план действий, нацеленных на восстановление российской экономики после пандемии коронавируса, не включает в себя масштабную финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства и простых граждан, эксперт рассказал почему, сообщает ИА DEITA.RU.

План сейчас разрабатывает Кабмин во главе с Мишустиным, и, по мнению руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, руководствоваться будут скорее политическими мотивами, так как

«в преддверии голосования за поправки в Конституцию 1 июля и Единого дня голосования 13 сентября нужно как-то задобрить и успокоить народ». Но на ощутимые дотации рассчитывать не стоит, считает он и объяснил, почему. В то время, как на западе щедро раздают «вертолётные деньги», в России решили не давать деньги населению просто так, так как отечественная и западная экономики функционируют по-разному.

На Западе очень высокие налоги (и система налогообложения в США с её прогрессивным налогом – чем больше заработал, тем больше заплатил – считается одной из лучших в мире). По сути, при раздаче денег люди будут занимать у самих себя.

В России же народный труд государству дохода не приносит, ну разве что 15-20%. Основные налоги взимаются с импорта, с нефтегазовых долларов, отметил Илья Гращенков. Федеральный налоговый бюджет в России состоит из этой нефтяной прибыли, не имеющей никакого отношения к населению. Поэтому раздача нефтяных денег населению не стимулирует никакого производства и поэтому это просто отток денег из «кубышки», которые потом в неё не вернутся. И чтобы восстановить экономику, надо восстанавливать её основу – высокие цены на нефть, пояснил глава ЦРРП.

«Пока цены низкие, основные издержки - это как раз поддержка населения, которую, в бизнес-логике, как раз надо сокращать, однако эта оптимизация ограничена политически», - считает Гращенков.

Часть денег, конечно, придётся потратить на крупные проекты – различные стройки века и тому подобное, экономику не поднимет, зато обеспечит население работой, что важно на фоне прогнозируемого роста безработицы, добавил он.

На адресную помощь и поддержку смогут рассчитывать только наиболее пострадавшие группы населения, остатки малого и среднего бизнеса и «получатели экономической мобилизации» - те самые системообразующие предприятия, первоначальный список которых удивил и возмутил общественность. И конкуренция между ними за бюджетные дотации станет главной интригой плана Мишустина, считает эксперт.