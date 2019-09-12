Почему в России не будет пенсий, сказал экономист

Активную деятельностью в области пенсионного законодательства российские власти скрывают шокирующую истину — пенсий не будет и россияне в этом виноваты сами, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин.

Согласно данным Росстата, на сегодняшний день количество россиян преклонного возраста значительно больше граждан в возрасте 30–40 лет. Именно поэтому, по мнению Хазина, необходимо не только позволять пенсионерам и предпенсионерам трудиться на собственное благополучие и на благо родной страны, но при этом платить им пенсии, так сказать, не заморачиваясь, потому что выплаты по старости в России поистине мизерные.

Экономист в беседе с представителем телеканал «Царьград» отметил, что это его лично мнение, которое по понятным причинам российские власти не разделяют. Более того, Минфин и Пенсионный фонд ставят перед собой цель — как можно меньше платить россиянам, поэтому, по мнению Хазина, правительство и имитирует кипучую деятельность. Тогда через 20–30 лет власти смело смогут сказать, что в отсутствии пенсий россияне виноваты сами. Им же предлагали тогда, в 2019 году, решение, однако граждане сделали неправильный выбор.

Екатерина Брязгунова