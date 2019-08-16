Как спасти россиян от бедности – врио самого бедного и старого субъекта России предлагал объединить Курганскую область с Тюменской, но придумал другой план, который понравился Путину, сообщает DEITA.RU



Курганская область – один из беднейших регионов страны. Почти 30% населения – пенсионеры, это на 4% выше среднего по стране, рождаемость упала на 28%, молодые голосуют ногами, доложил масштаб проблемы ее временный глава Вадим Шумков президенту накануне. Кроме того, «средняя численность - крайне низкая и зп» – резюмировал Владимир Путин.

Изначально, приняв управление столь сложным регионом, Шумков заявил, что единственный путь спасения от нищеты и запустения - объединение с соседней благополучной Тюменской областью. Однако на вчерашней встрече с президентом врио губернатора озвучил совсем другое решение: «Все дороги и ведут в Рим и Минфин».

Находчивый глава представил президенту план социально-экономического региона, отметив, что он «попросил быть куратором региона Антона Германовича Силуанова».

«А все дороги ведут в Рим и Минфин, поэтому зачем ходить вокруг да около», - отметил Вадим Шумков.

«Неплохой выбор», - оценил Путин

Напомним, что Курганская область занимает 75-ю строку рейтинга по среднедушевому доходу из 85 российских регионов. Средняя зарплата в области - 18,7 тысячи рублей. При этом за 2018 год они снизились на 3,2 процента. Значительную часть областного бюджета составляют различные дотации, без них региону не выжить в первую очередь из-за того, что доходы составили 24,5 миллиарда рублей, а расходы — 45,6 миллиона рублей.

Светлана Алеутская