Почему взрываются гаджеты, в квартирах рассказал эксперт

На этой неделе в Петербурге взорвался электросамокат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».



Во вторник, 8 октября, в Санкт-Петербурге взорвался электросамокат, который стоял на зарядке. Из-за этого начался небольшой пожар, а взрывная волна выбила окна. Сообщается, что самокат был произведен компанией из Китая Kugoo M4.

Представитель компании заявил, что причина взрыва – неправильная зарядка батареи. Такое ЧП вполне могло произойти, если аккумулятор заряжался сутки и более.

Генеральный директор ООО «Сегвей СПб» Тенгиз Репрынцев заявил, что зачастую причиной взрыва аккумуляторов становятся механические повреждения. На это влияет еще и производитель, и качество материалов: чем прочнее устройство, тем сложнее его деформировать.

Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует изучать инструкции к любым устройствам, в том числе, и правила зарядки. Ведь аккумуляторы – изначально взрывоопасны.

Елена Миронова