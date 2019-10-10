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Почему взрываются гаджеты, в квартирах рассказал эксперт
На этой неделе в Петербурге взорвался электросамокат,
сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Невские новости».
Во вторник, 8 октября, в Санкт-Петербурге взорвался электросамокат, который стоял на зарядке. Из-за этого начался небольшой пожар, а взрывная волна выбила окна. Сообщается, что самокат был произведен компанией из Китая Kugoo M4.
Представитель компании заявил, что причина взрыва – неправильная зарядка батареи. Такое ЧП вполне могло произойти, если аккумулятор заряжался сутки и более.
Генеральный директор ООО «Сегвей СПб» Тенгиз Репрынцев заявил, что зачастую причиной взрыва аккумуляторов становятся механические повреждения. На это влияет еще и производитель, и качество материалов: чем прочнее устройство, тем сложнее его деформировать.
Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует изучать инструкции к любым устройствам, в том числе, и правила зарядки. Ведь аккумуляторы – изначально взрывоопасны.
Елена Миронова