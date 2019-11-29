Почта Банк присоединяется к выдаче социальных карт «Приморец»

С понедельника все 63 отделения Почта Банка, работающих в Приморском крае, начнут выдавать льготникам и пенсионерам специальные карты «Приморец». Оформить их можно в любом отделении банка, предоставив паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий право на получение карты, сообщает DEITA.RU.

С виду карта «Приморец» является обычной банковской карточкой, но это не совсем так. Во-первых, ее можно привязать к сберегательному счету и получать на нее пенсию или заработную плату. Во-вторых, карта дает возможность получать скидки в магазинах партнеров акции, трёхпроцентный кэшбек и 70%-ную скидку при покупке медицинских препаратов на портале «Мое здоровье». В-третьих, обслуживание карты абсолютно бесплатное.

Почта Банк является одной из трех кредитных организаций, наряду с Примсоцбанком и АТБ, которая принимает участие в выдаче социальных карт представителям 17 льготных категорий, в том числе, пенсионерам, инвалидам, главам многодетных семей, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, Героям Труда, пострадавшим при ликвидации аварии на ЧАЭС и другим. В скором времени к акции присоединятся и другие представители банковского сектора.

Отметим, предоставление льгот населению в рамках выдачи социальных карт «Приморец» проводится по государственной программе «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.