В отделениях по всей стране хотят запустить продажу алкоголя, лекарств и выдачу кредитов, сообщает DEITA.RU.



«Почта России» попросила у государства 85 млрд рублей из бюджета. Такие большие траты руководство госкомпании обуславливает необходимостью модернизации своих почтовых отделений в небольших населенных пунктах. Как стало известно «Известиям», речь идет не о повышении зарплат сотрудникам, и даже не о улучшении качества обслуживания.

«Почта России» хочет расширить количество услуг в своих отделениях. Например, ввести продажу лекарств, выдачу кредитов, создание пунктов обмена валюты. Самое главное нововведение - торговля алкоголем.

По планам госкомпании ввести такие услуги в небольших населенных пунктах, а это 80% всех отделений «Почты России». Пока неизвестно, выделят ли такую сумму на почтовый бизнес. По данным «Известий», против может выступить Минфин.

Елена Миронова