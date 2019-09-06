Организация запустит пункты выдачи заказов с возможностью возврата в магазины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Уже в этом году "Почта России" планирует открыть по всей стране более трёх тысяч пунктов выдачи заказов с опцией частичного или даже полного возврата товаров обратно в магазины.

Об этом заявил генеральный директор компании Николай Подгузов в ходе ВЭФ-2019. По его словам, "Почте России" важно повысить качество доставки и дать гражданам тот сервис, который они требуют.

Речь идёт о доставке в то время, когда это необходимо, а также о возможности оплаты любым удобным способом при доставке. Кроме этого, россияне смогут примерять доставленные вещи прямо на почте и в случае если им не понравится - сдавать их обратно.

Дмитрий Шевченко