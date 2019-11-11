«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Черная пятница» заставила «Почту России» сократить сроки доставки. Об этом сообщает DEITA.RU.

Новые сроки доставки отправлений начнут действовать с 15 ноября на семи тысячах восьмистах направлениях «Почты России». Отмечается, что указанные нововведения призваны сократить срок ожидания россиянами своих покупок в рамках «Черной пятницы».

Представители госкомпании заявили, что с середины ноября время перемещения посылки от отправителя к получателю на большинстве территорий России сократится до двух суток, а максимальный срок доставки отправлений, следующих «через всю страну», не будет превышать восьми дней.

В течение двух-трех дней посылки получат посылки россияне, заказавшие товары из больших городов, чья численность населения примерно равна миллиону, в населенные пункты, с населением выше ста тысяч жителей. В города с населением более полумиллиона человек доставка будет осуществляться в срок не более полутора суток. Те же сроки будут действовать в обратных направлениях.

Сроки поставки «через день» установлен для направлений, территориальная отдаленности которых примерно равна расстояниям из Москвы в города и поселки московской области и обратно.

Про общие сроки доставки международных посылок специалисты не говорят т.к. здесь длительность передвижения заказанных товаров из «пункта А» в «пункт Б» зависит не только от российской стороны - иностранные почтовые службы тоже не всегда оперативно справляются с потоком бандеролей и писем. Со своей стороны, «Почта России» обещает доставить отправление в срок не более восьми дней, с момента прибытия посылки в сортировочный центр на территории страны.

В «Почте России», что указанные нововведения будут гарантированно соблюдаться благодаря большой модернизации предприятия, которая проходила с 2013 года. В частности, в России были пересмотрены маршруты передвижения посылок, в том числе такие «затяжные», как Москва - Владивосток, сокращены сроки регистрации отправлений в центрах почтовой сортировки.

Кроме того, в октябре этого года «Почта России» получило статус АО с долевым участием государства в 100%, что позволить и дальше работать над решением проблем с доставкой отправлений по России и общим улучшением качества предоставляемых услуг.

«Почти четыре года назад в организации прошла большая работа по развитию сотрудничества с крупными торговыми интернет-площадками, чтобы позволило существенно сократить сроки доставки товаров даже в рамках таких масштабных распродаж, как «Черная пятница», «Киберпонедельник» и т.д.», - отметили представители АО.

Екатерина Цой