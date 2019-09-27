Новости
Приморские педиатры получили новый транспорт
27 Сентябрь 2019, 17:54
Малейшая утечка оставить всех жильцов дома без газа
27 Сентябрь 2019, 17:45
Власти проинспектировали ход капремонта во Владивостоке
27 Сентябрь 2019, 17:36
Медведев составит меню для россиян
27 Сентябрь 2019, 17:30
Восемь лет требуют для бывшего ректора ДВФУ по делу о растрате
27 Сентябрь 2019, 17:15
«Почта России» сократит свои отделения
27 Сентябрь 2019, 17:00
Среди бела дня режут: возбуждено дело о бойне у здания администрации
27 Сентябрь 2019, 16:45
Таких россиян освободят от «административки»
27 Сентябрь 2019, 16:30
«Почта России» сократит свои отделения
27 Сентябрь 2019, 17:00
Гражданам придётся ездить на почту дальше, сообщает DEITA.RU.
Минкомсвязи впервые за долгие годы решило поменять нормативы по размещению отделений "Почты России" на территории страны. В основном изменения будут заключаться в том, что, как пишет "Коммерсант", количество необходимых людей для открытия отделения станет меньше.
Однако, несмотря на то, что нагрузка на сотрудников должна уменьшится, эксперты рассказали изданию о том, что потенциально новые правила могут привести и к уменьшению числа отделений "Почты России".
Остаётся неясным вопрос о том, каким образом ведомство будет обходить запрет на закрытие филиалов почты без согласования профильного министерства.
Дмитрий Шевченко