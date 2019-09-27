«Почта России» сократит свои отделения

Гражданам придётся ездить на почту дальше, сообщает DEITA.RU.

Минкомсвязи впервые за долгие годы решило поменять нормативы по размещению отделений "Почты России" на территории страны. В основном изменения будут заключаться в том, что, как пишет "Коммерсант", количество необходимых людей для открытия отделения станет меньше.

Однако, несмотря на то, что нагрузка на сотрудников должна уменьшится, эксперты рассказали изданию о том, что потенциально новые правила могут привести и к уменьшению числа отделений "Почты России".

Остаётся неясным вопрос о том, каким образом ведомство будет обходить запрет на закрытие филиалов почты без согласования профильного министерства.

Дмитрий Шевченко