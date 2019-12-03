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«Почта России» упрощает требования к денежным переводам

Почта России

Отправить 15 тысяч рублей родственнику почтовым переводом станет проще, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона рассмотрит Госдума во вторник, 3 декабря.

На данный момент, чтобы отправить денежный перевод, воспользовавшись услугами Почты России, нужно предоставить миллион данных, в том числе фамилию, имя и отчество, ИНН, адрес, по которому гражданин проживает постоянно или временно.

Если предложение будет принято, то процедуру отправки денег значительно упростят, но только на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей.

Ранее сложная мера была направлена на борьбу с терроризмом в стране.

Екатерина Брязгунова 

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