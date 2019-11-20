Почтальон 10 дней шел по тайге с центнером писем

Настоящий подвиг совершил начальник почтового отделения из якутского поселка Сангар Афанасий Полятинский, сообщает DEITA.RU по материалам сайта «Гордость России».

Всего почтальону пришлось одолеть 350 километров, чтобы доставить в труднодоступные села около 97 килограммов корреспонденции.

Как пишет якутское издание SakhaDay, во время весеннего бездорожья до удаленных сел невозможно добраться ни на автомобиле, ни на самолете. Единственный вездеход, который есть в администрации района, ремонтировали, поэтому начальник почтового отделения решил нести почту пешком. Он взял с собой рюкзак с письмами, ружье, а также запасные штаны, свитер и носки.



Первые 30 километров пришлось идти через реку, по колено в воде. Во время переправы усилился ветер и начался сильный снегопад. Афанасию пришлось пережидать бурю в импровизированном укрытии из досок и целлофана с печкой внутри, которую поставили охотники. Затем он продолжил путь.



Чтобы обойти десять сел, Полятинскому понадобилось десять дней. По его словам, за это время он только два раза спал в кровати. Иногда его подвозили на тракторе или УАЗе, но дальше приходилось идти самому. По дороге ему попадались свежие следы медведя, а однажды он провалился сквозь лед и промок.

«Если ты спокойно, с уважением к природе относишься, то и она к тебе агрессии не проявит», - рассказал SakhaDay Афанасий Полятинский. По его словам, оружие он взял с собой не столько от зверей, сколько от встреч с лихими людьми – пенсия ведь еще в рюкзаке, кроме писем.



«Между поселениями почтальон не разносит почту. Он разносит только внутри наслега. А доставка корреспонденции между поселениями обязанность начальника. Молодец парень ответственный! Это зависит от человека, другой бы сидел на месте говоря транспорта нет. А в селах пенсия - это главный источник дохода населения так сказать стратегический», - комментируют якутские пользователи Сети.

Дмитрий Санников