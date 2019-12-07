Почти 100 домов оставят без света в столице

У жителей есть время на то, чтобы подготовиться, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 9 декабря, во Владивостоке продолжатся массовые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.

Так, света не будет в 97 домах с 9.00 до 17.00. Причина – в плановых ремонтных работах.

Адреса:

Анютинская ул. 44,

Апухтина ул. 10,

Воровского ул. 48,

52,

54А,

Воропаева ул. 10В,

24,

28,

30,

Встречная 1-я ул. 1,

2,

3,

4,

6,

7,

8,

Главная ул. 31,

33,

33А,

39,

54,

Короленко ул. 54,

Малиновая ул. 28,

30,

30А,

32,

32А,

7,

9,

Плещеева ул. 42,

54,

Подгорная ул. 12,

55,

57,

61,

63,

65,

Подъемная ул. 42В,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

55А,

55Б,

57,

59,

61,

63,

65,

67,

Пологая ул. 3,

Пригородная 3-я ул. 1,

10,

3,

4,

5,

6,

8,

Приходько ул. 2,

28Б,

2А,

Рыбацкая ул. 25,

27,

29,

31,

36,

38,

40,

42,

44,

44А,

46,

46А,

Стрелковая ул. 11,

13,

14,

15,

16,

16А,

16В,

17,

5,

56,

5В,

9,

Тигровая ул. 19,

Шахтерская ул. 1,

Шевченко ул. 40,

44,

Яхтовая ул. 8