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Почти 100 домов оставят без света в столице
У жителей есть время на то, чтобы подготовиться, сообщает
DEITA.RU.
В понедельник, 9 декабря, во Владивостоке продолжатся массовые отключения электричества. Об этом сообщили в МУПВ ВПЭС.
Так, света не будет в 97 домах с 9.00 до 17.00. Причина – в плановых ремонтных работах.
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