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Почти 1,5 тысячи: озвучены новые цифры по коронавирусу в Приморье

Коронавирус

Более трети из них уже выписаны из больницы

Еще 49 пациентов в Приморье отправлены на лечение с диагнозом «коронавирус», сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в региональном правительстве, число заболеваний в крае приближается к отметке в 1,5 тысячи – на сегодняшний день известно о 1495 заболевших. При этом пятая часть всех пациентов – это люди старшего поколения – известно о 313 случаях заболевания среди приморцев старше 65 лет.

В оперативном штабе подчеркнули, что сейчас важно продолжать соблюдение всех необходимых мер борьбы с коронавирусной инфекцией: надевать маску в общественных местах, избегать толп и людных мест, пользоваться антисептиками для рук.

Кроме того, за минувшие сутки выписались из больницы 27 человек, полностью выздоровев. Всего вылечилось от коронавируса 514 человек. 

Александра Маслова

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