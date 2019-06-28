В рамках краевого национального проекта «Демография» 1,7 маленьких приморцев провели первый месяц лета на отдыхе в детских лагерях, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края, на бесплатный отдых в загородные и профильные лагеря Спасского, Черниговского, Кировского, Партизанского районов и города Уссурийска отправились дети из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты.

Финансовая поддержка семей с детьми – одно из главных направлений национального проекта. На отдых для детей, нуждающихся в поддержке государства, в бюджете Приморья предусмотрели 76 миллионов рублей. Планируется, что в течение лета возможность бесплатного отдыха получат около 5 тысяч школьников.

«В этом году много путевок было приобретено для детей инвалидов. Ребята отправятся на летний отдых в июле и августе. А осенью их ждут в санатарно-оздоровительных лагерях. Также Приморье пятый год подряд участвует во Всероссийской акции «Добровольцы детям». Около 5 тысяч человек стали волонтерами: представители предприятий и организаций, предприниматели, студенты, общественники. И каждый год это количество растёт!», – отметила Наталья Варламова, начальник отдела по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации Департамента труда и социального развития Приморского края.

Добавим, что организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае в рамках госпрограммы "Развитие образования Приморского края" проходит круглый год, но основное внимание отводится летнему отдыху. В этом году летом в Приморье отдохнут более 193 тысяч детей в 631 лагере.

Михаил Светлов