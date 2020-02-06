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Почти 20 россиян вернулись из Китая через приморскую границу

пограничный пункт пропуска граница

Один из пунктов пропуска снова закрывается до официального распоряжения властей

В Приморье из-за карантина закрылся один из пунктов пропуска на границе с Китаем, сообщает ИА DEITA.RU. До 5 февраля три пункта работали на эвакуацию россиян из Китая.

Как сообщили в правительстве Приморского края, пункт пропуска Полтавка закрывается с 6 февраля. В последний день работы в режиме карантина границу пересекли 19 россиян, которые решили покинуть Китай.

В правительстве уточнили, что работу продолжат два других пункта пропуска – в Краскино и Пограничный. Режим работы позволяет пускать в Россию только граждан РФ. Также пункты пропуска отправляют граждан КНР на родину из России.

Напомним, по поручению главы кабмина Михаила Мишустина все границы с Китаем на Дальнем Востоке закрыты. Исключения делают только для возвращения россиян на родину и пропуска фур с продуктами из Китая.

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