Почти 200 дворов отремонтировали во Владивостоке

В дальневосточной столице продолжается масштабный ремонт дворовых территорий. На сегодняшний день в городе привели в порядок 196 придомовых площадок, сообщает DEITA.RU.

Наибольший объем ремонт пришелся на осенний период, так как дождливое лето не позволило делать полноценный ремонт, рассказали в городской администрации. Сейчас же подрядчики усиленными темпами асфальтируют придомовые территории, устанавливают во дворах новые игровые и спортивные комплексы.

На сегодняшний день в 103 дворах Владивостока проведено асфальтирование, в 60 - установлены детские и еще в 33 – спортивные площадки. Всего ремонтные работы завершены в 196 дворах из 317, которые планируется благоустроить в этом году.

Новой спортивной площадке радуются жители Харьковской, 10. Они уже оценили новые тренажеры, установленные во дворе. Ребята с большим удовольствием демонстрируют свою силу и ловкость.

«Люблю подтягиваться. Сегодня даже больше всех подтянулся. Площадка у нас теперь очень красивая», - поделились местные жители.

Поле для мини-футбола, волейбольные кольца и столы для настольного тенниса появилось благодаря этой программе на Нейбута 13, 15. По программе «1000 дворов» новые горки, качели и другие игровые формы установили во дворах на Русской, 55 а, на Толстого, 37 и тд.

«Подрядчики стараются успеть в срок, но при этом важно работать качественно, - отметил замначальника управления содержания жилого фонда Сергей Ткачев. - За этим следят специалисты мэрии и сами жители. Приемку работ ведем совместно».

Напомним, что краевая программа «1000 дворов» инициирована губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Желающие принять участие в программе подали заявки в конце прошлого года, выбирая те виды работ, которые необходимы в их дворах. Победителями конкурса во Владивостоке стали жители 317 домов. Из них асфальтирование выбрали 130 дворов, установку детских площадок – 116, спортивных площадок – 71.

Светлана Алеутская