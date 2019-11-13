Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье

В Приморском крае 180 школьников и школьниц из 19 муниципалитетов вступили в ряды органов ученического самоуправления. Торжественные мероприятия прошли краевой администрации, сообщает DEITA.RU.



Поздравила юных «самоуправленцев» врио вице-губернатора Приморья по вопросам образования и науки, Наталья Бондаренко. Кроме поздравлений со вступлением в члены ученического самоуправления, она отметила тот факт, что теперь у ребят появился свой круг обязанностей и прав. Среди последних – право влиять на жизнь школы.

«Мы очень часто забываем, что школьники – не просто дети, но и участники образовательного процесса. Вы можете активно влиять на жизнь вашей школы, изучать документы, читать ее устав. Ваша задача – не просто быть созерцателями, но и влиять на ту политику, которую ведет образовательное учреждение», - отметила Наталья Бондаренко.

В числе примеров того, как именно школьники смогут влиять на школьную политику, вице-губернатор привела регулирование количества непрофильных предметов (например, физкультуры) в неделю. Также, по словам чиновницы, ребята смогут влиять на то, куда направится школьный бюджет.

В ходе торжественной программы в большом зале АПК члены ученического самоуправления получили соответствующие удостоверения. А администрациям муниципальных образований, в которых с 9 по 19 сентября проводился день самоуправления, вручили благодарственные письма. Стоит отметить, что это мероприятие в 2019 году затронуло 243 школы и колледжа Приморья, где позже прошли выборы председателей и членов советов обучающихся.

Евгений Черемухин