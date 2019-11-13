Новости
Денежное довольствие солдат вырастет вдвое
13 Ноябрь 2019, 12:20
Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту
13 Ноябрь 2019, 12:00
Плоские тарифы для всех: губернатор решает проблему Дальнего Востока
13 Ноябрь 2019, 11:40
Александр Ролик: «Принимаемый проект бюджета - бюджет социальной ответственности»
13 Ноябрь 2019, 11:31
Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье
13 Ноябрь 2019, 11:30
Власти, врачи и силовики: в Приморье объявили войну наркозависимости
13 Ноябрь 2019, 11:21
Путин подписал важный закон для россиян
13 Ноябрь 2019, 11:20
В Приморье 7 тысяч школьников теперь безошибочно определяют инсульт
13 Ноябрь 2019, 11:03
Почти 200 школьников вступили в ряды органов ученического самоуправления в Приморье
В Приморском крае 180 школьников и школьниц из 19
муниципалитетов вступили в ряды органов ученического самоуправления.
Торжественные мероприятия прошли краевой администрации, сообщает DEITA.RU.
Поздравила юных «самоуправленцев» врио вице-губернатора Приморья по вопросам образования и науки, Наталья Бондаренко. Кроме поздравлений со вступлением в члены ученического самоуправления, она отметила тот факт, что теперь у ребят появился свой круг обязанностей и прав. Среди последних – право влиять на жизнь школы.
«Мы очень часто забываем, что школьники – не просто дети, но и участники образовательного процесса. Вы можете активно влиять на жизнь вашей школы, изучать документы, читать ее устав. Ваша задача – не просто быть созерцателями, но и влиять на ту политику, которую ведет образовательное учреждение», - отметила Наталья Бондаренко.
В числе примеров того, как именно школьники смогут влиять на школьную политику, вице-губернатор привела регулирование количества непрофильных предметов (например, физкультуры) в неделю. Также, по словам чиновницы, ребята смогут влиять на то, куда направится школьный бюджет.
В ходе торжественной программы в большом зале АПК члены ученического самоуправления получили соответствующие удостоверения. А администрациям муниципальных образований, в которых с 9 по 19 сентября проводился день самоуправления, вручили благодарственные письма. Стоит отметить, что это мероприятие в 2019 году затронуло 243 школы и колледжа Приморья, где позже прошли выборы председателей и членов советов обучающихся.
Евгений Черемухин