Почти 200 тысяч рублей будут получать россияне в 2020 году

В канун 2020-го на глаза журналистам попалась программа Минэкономразвития 2008 года, обещавшая россиянам через 12 лет слезть с нефтяной иглы и среднюю зарплату в 2700 долларов в месяц. Что еще обещали оптимисты из прошлого и реалии сегодняшнего дня - в материале DEITA.RU.



Масштабные преобразования обещали провести в три этапа. С 2008 по по 2012 год страна будет «готовиться к прыжку», следующая четырёхлетка до 2018 года должна была стать ключевой для становления России «великой инновационной социально-ориентированной державой», а с 2019 года результат должен был закрепляться и стабилизироваться.

Концепция социально-экономического развития страны содержала в себе несколько очень интересных пунктов о жизни россиян через 12 лет. Так, Минэкономразвития обещало среднюю зарплату в 2700 долларов - 173 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Согласно свежим данным, от планов отстали в четыре раза. Средний россиянин зарабатывает в 2019 году 47 тысяч рублей, и существенного скачка в 2020 не предвидится.

Доктрина подразумевала глобальный экономический рывок, и мировой лидерство в области энергетики, транспортной сфере и переработке природных ресурсов.

Слезть с нефтяной иглы целиком и полностью хотели к 2020 году. Но в январе-сентябре этого года лидерами российского экспорта, как и раньше, стали топливно-энергетические товары, доля которых в составе экспорта составила 64,2%. Стратегическим объектом государственных инвестиций должен был стать человек и его комфортная достойная жизнь.

В 2008-м россиянам обещали довести затраты на образование и здравоохранение до уровня развитых стран, сократить смертность в два раза, и сделать приоритетным направлением медицины профилактику.

На деле же уже несколько лет население России сокращается, и даже иммиграция не спасет положение. На 1 января прошлого года население России составило 146,7 миллионов человек, что на 80 тысяч меньше значений 2017 года.

В 2019 году тенденция только усугубилась. За год смертность превысила рождаемость на 193 тысяч человек, что говорит о прямо противоположных тезисами 2008 года тенденциях.

Также обещали решить проблему беспризорных детей и сирот уже к 2015 году. Но за семь лет количество реальных усыновлений существенно снизилось. За 2018 год в стране было усыновлено около 5,9 тысяч детей, в то время как до 2012 - около 8 тысяч в год.

Кроме того, Кремль намерен расширить запрет на усыновление детей - так называемый закон Димы Яковлева - на всех иностранцев.

2020 год планировался стать завершающим в пенсионной реформе. Достойная пенсия, добровольные накопительные взносы, уровень выплат, сравнимый с выплатами в развитых странах - все это в 2008 году было заложено в стратегии Минэкономразвития. Однако пенсионный вопрос и в 2019 году является одним из самых болезненных и актуальных для страны.

Вопреки обещаниям из прошлого, в 2018 году была принята реформа по повышению пенсионного возраста. Реальные доходы пенсионеров едва-едва превышают инфляцию - и происходит это исключительно из-за сокращения общего количества пенсионеров.

Кроме того, предпринимается уже вторая попытка ввести работающую систему пенсионных накоплений. На смену провалившемуся индивидуальному капиталу пришла ГПП - система «гарантированных пенсионных накоплений». Но и она попала под шквал критики от социальных министерств и экспертов.

Наполеоновские планы «пухнущей» от нефтяных богатств России середины нулевых с треском провалились. Короткий спринт сменился затяжным застоем в экономике и социальной сфере. Ввиду отсутствия конкретных шагов и законопроектов для реализации стратегии, а также возникших кризисов 2008 и 2014 года по состоянию на 2019 год программа остаётся нереализованной.

Василий Кучин