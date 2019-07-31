С начала года контролирующие органы выявили почти 22 тысячи фактов неформальной занятости, сообщает DEITA.RU. В 99,8% удалось перевести работников перевести на официальное трудоустройство.

Как рассказали в краевом департаменте труда и социального развития Приморья, за первые полгода специалисты департамента выявили и зарегистрировали почти 6,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. До этого времени они работали неофициально. В муниципалитетах данную работу проводят рабочие группы, созданные из сотрудников налоговой и социальной службы.

«Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах: Арсеньев, Спасск-Дальний, Лесозаводск. Хорошие результаты также – в Тернейском, Октябрьском, Анучинском, Хорольском и Лазовском районах», - рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края.

В результате за шесть месяцев 2019 года в Пенсионный фонд удалось перечислить сумму страховых взносов в более 117 млн рублей. Эти деньги пошли за тех граждан, которым был подтвержден стаж работы.

По словам и.о. директора краевого департамента Светланы Красицкой, неофициальная работа плачевно может закончиться в первую очередь для самого работника.

«Сотрудники, которые получают зарплату в конверте, лишаются защиты перед работодателем, а в дальнейшем и трудовой пенсии», – отмечает глава ведомства.

Отметим, что данная работа проводится в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края». Предприятиям, неофициально устроившим работников, может грозить административная или уголовная ответственность.

Иван Юрьев